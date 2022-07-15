В брянском Новозыбкове на стадионе ремонтируют трибуны и беговые дорожки

Фото: А.В. БОГОМАЗ, скриншот видео.

В брянском Новозыбкове ремонтируют стадион «Труд». Сейчас строители ремонтируют трибуны и устраивают беговые дорожки. Об этом сообщает в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Из-за недобросовестного подрядчика в прошлом году ввести в эксплуатацию стадион не удалось. С ним расторгли контракт. На объекте работает другая подрядная организация.

На стадионе уже установили тренажеры. Уложат современное искусственное покрытие для игры в футбол

Подрядчик пообещал сдать стадион к осени. Деньги на реконструкцию спортивного объекта выделили из бюджета области.