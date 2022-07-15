В Брянске из-за футбола ограничат движение машин возле стадиона «Динамо»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска ограничат движение и парковку машин возле стадиона «Динамо» из-за проведения домашних футбольных матчей командой «Динамо». Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Транспортные ограничения будут действовать: 16, 24 июля, 6, 14, 27 августа, 10, 26 сентября, 8, 19, 30 октября, 9 ноября. Они продлятся с восьми часов утра и до окончания матча.

Парковку и проезд временно ограничат по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и по улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).