В Брянске к сентябрю капитально отремонтируют художественный музей на Емлютина

Открывшееся панно - в углу слева. Фото: департамент культуры Брянской области.

В Брянске к сентябрю 2022 года капитально отремонтируют художественный музей на улице Емлютина. Судя по госконтракту, работы пройдут с внешней стороны здания - отремонтируют фасад, отмостку и цоколь. А также приведут в порядок помещения внутри.

Примечательно, что при капитальном ремонте откроется объемное керамическое панно, которое долгое время было скрыт за стеной на входе. Ее уже снесли. Изменится вход в здание музея. Раньше одна из дверей была всегда закрыта. После ремонта вход станет просторнее. Второе панно было всегда открыто - оно находится перед гардеробом.

До этого в музее заменили отопление, инженерные коммуникации, оконные блоки.

В этом году ремонтируют крышу областной филармонии на улице Калинина.