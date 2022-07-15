Игорь Маковский: «День филиала» позволил открыто обсудить актуальные вопросы развития энергокомплекса Ивановской области

Фото: Россети.

14 июля в столичном офисе ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» состоялся День «Ивэнерго», в рамках которого генеральный директор компаний Игорь Маковский обсудил с руководством филиала актуальные вопросы работы предприятия и планы на будущее.

На сегодняшний день филиал обеспечивает надежное электроснабжение Ивановской области, где проживает около 980 тысяч человек. В зоне ответственности «Ивэнерго» находится 140 подстанций класса напряжения 35-110 кВ общей мощностью 2,6 мегавольт ампер, 4 748 трансформаторных подстанций 0,4/6/10 кВ, более 17,5 тысяч км линий электропередачи.

Руководитель энергокомпаний и его профильные заместители в рамках Дня филиала рассмотрели программу развития «Ивэнерго» на период 2022-2024 гг., среди основных пунктов которой – проекты по технологическому присоединению к сетям компании новых объектов и вопросы организации уличного освещения.

Отмечалось, что в 2021-2022 годах филиал принял активное участие в реализации Программы развития уличного освещения в столице региона, в результате исполнения которой количество улиц города Иванова, где есть освещение, достигло 97%. Учитывая этот опыт, к 2024 году филиал планирует охватить 100% рынка наружного освещения в регионе.

«География филиалов наших компаний охватывает 20 субъектов Российской Федерации. Мы постоянно в рабочей коммуникации с ними, но именно личные встречи с руководителями открывают новые возможности для конструктивного диалога. День филиала – полезный инструмент для обмена опытом и четкой координации действий в вопросах достижения стратегических целей Обществ», – подчеркнул Игорь Маковский.