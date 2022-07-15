Губернатор сообщил об обстреле Брянской области с беспилотников

Фото: Александр Богомаз.

Губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле Брянской области с беспилотников. Украинские летательные аппараты за прошедшие сутки, 14 июля, трижды заходили на территорию региона.

Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный, - написал глава региона. - Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи.

Оба населенных пункта находятся в Климовском районе, который граничит с Черниговской областью Украины.

Никто среди мирных жителей не пострадал. Разрушений гражданской инфраструктуры не было. Лишь на заправке осколки попали в стекло и в обшивку здания.