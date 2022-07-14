«Корпоративный Кубок Черноземья – 2022» глазами победителей

Сергей Полусмак.

«В «Мираторге» я с 2016 года, пришел на должность специалиста по ремонту техники, сейчас уже руководитель ремонтно-механического участка в «Брянской мясной компании» и «Брянском бройлере». Могу сказать уверенно, что холдинг выпускает достойную продукцию и не уходит в удешевление производства в ущерб качеству. Нравится коллектив: на коллег можно положиться не только в работе, но и после нее – проводим тренировки нашей футбольной команды. Сам я занимаюсь этим видом спорта с 2005 года, даже состоял в любительской лиге Брянской области.

В «Мираторге» мне пришла идея собрать команду футболистов-единомышленников, и компания поддержала данное начинание, сняв нам поле и обеспечив формой. Набор в команду всегда открыт. Так, подтянулись Иван Никитин, старший инженер в «Брянском бройлере», Алексей Репников и Сергей Терехин – представители технической службы по очистке водных стоков и подаче воды. После пришли специалист брянской бойни Дмитрий Грибенников и инженер по выращиванию бройлеров Андрей Ознобишин и другие. Хочется отметить также отличившихся игроков нашей команды: Зинатулло Умарова, Андрея Ревкова. Александр Рыченков, специалист технической службы по ремонту линии производства, играет в любительской лиге Брянской области по третьему дивизиону, именно он внес свой вклад в победу, забив несколько переломных голов в результате стандартных ударов.

С апреля 2022 года мы усилили тренировки, готовясь к межотраслевому «Корпоративному Кубку Черноземья – 2022», чтобы быть по-настоящему сыгранной командой. На стадионе отрабатывали пасы, удары, определенные схемы. Победа в турнире в Воронеже далась нам очень нелегко. В «Кубке Черноземья – 2022» участвовали не просто 20 корпоративных команд, а 20 лучших, сыгранных, сильных футбольных коллективов. Была очень упорная борьба, в каждом матче за каждое очко приходилось биться.

Команда «Мираторг Брянск».

Первый матч с «Продимекс» закончился со счетом 2:0 в нашу пользу. Вторая игра с Воронежской областной больницей №1 получилась более напряженной, никто не уступил ни на шаг. Сыграли 0:0. Следующий матч с коллегами из Белгорода («Мираторг СКК») также закончился вничью. В полуфинал помог выйти матч со «СпецЭнергоСтроем», который мы выиграли – 2:0. Здесь нам пришлось побороться с командой «Воронеж-Дом», которую мы обошли со счетом 2:0. В финале снова встретились с Воронежской областной больницей №1, где в основное время не смогли выявить сильнейшего, и закончился матч со счетом 1:1. Победителя определили в послематчевых пенальти: со счетом 2:1 при максимальном накале страстей мы взяли Золотой кубок турнира.

В довершение всего меня признали лучшим вратарем. Судьи анализировали число пропущенных голов, за 6 матчей турнира у меня их было всего два, что по статистике считается хорошим показателем. «Кубок Черноземья» проводится регулярно. Что ж, поборемся за «золото» и в следующем году!

Хочу выразить благодарность генеральным директорам ООО «Брянская мясная компания» и ООО «Брянский бройлер» Александру Владимировичу Жиренко и Николаю Алексеевичу Петрову, техническому директору Денису Александровичу Шевченко, руководителям технической службы Александру Александровичу Железному и Александру Александровичу Таненкову за поддержку и наставления на курс победителей, а также Екатерине Корбачевой и Анастасии Жудовой, специалистам по обучению и развитию персонала, за великолепную организацию и поддержку на трибунах. Только вперед, ни шагу назад!»

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