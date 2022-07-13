Реконструкция брянского аэропорта пройдет в два этапа

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Реконструкция Международного аэропорта "Брянск" пройдет в два этапа. На первом капитально отремонтируют здание контрольно-диспетчерского пункта, сделают новые покрытия пассажирского перрона, подъездные дороги, освещение, электросети и сети водоотведения, выполнят реконструкцию участка примыкания рулежной дорожки РД-1 к перрону. Вторая очередь включает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек 1 и 2, пассажирского и грузового перронов, радиотехнического и светосигнального оборудования, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

13 июля на объект приехал губернатор и другие представители властей.

Реконструкция обойдется больше чем в три миллиарда рублей. Закончить работы планируют к 2024 году.

Сейчас специалисты готовятся к работам на взлетно-посадочной полосе: демонтируют бетонные покрытия и зачищают швы, демонтируют дренажную систему, проводят земляные работы по устройству пассажирского перрона.

Для ремонта будут использовать высококачественный асфальтобетон. Его будут производить на мобильном заводе, монтаж которой уже почти завершился.