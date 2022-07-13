Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

Брянск и Сухуми подписали соглашение о сотрудничестве. Событие состоялось в среду. 13 июля. Торжественная церемония прошла в столице Абхазии – Сухуми. Истрорический документ подписали Главы муниципалитетов Марина Дбар и Глава Администрации города СухумаБеслан Эшба. Об этом сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета.

- Для нас это очень важное и знаменательное событие, которое накладывает определенные обязательства по поддержке и развитию всех основополагающих направлений – это образование, культура, спорт и экономика, - сказал Беслан Эшба. - Мы рады, что сегодня у нашего города появился такой партнер и друг. От души поздравляю всех с этим значимым днём для нашей Республики и его столицы! Я уверен, что Соглашение даст очень хороший импульс к нашему развитию.

В рамках церемонии прошел круглый стол. На нем рассказывали о своих успехах в строительстве социально значимых объектов, развитии городской инфраструктуры, благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий. Поделились Сообщили о том, какая работа проводится в сферах экономики и промышленности.

- Мы не просто соседи, мы верные друзья и надежные партнеры, - сказала Марина Дбар. - Сердце Абхазии уникально! Богатая история, неповторимая архитектура, гармоничное сочетание самобытного кавказского колорита с современной инфраструктурой. Ваши жители с особой любовью относятся к родному уголку. Созидательно трудятся на благо развития и процветания своего города, своей прекрасной земли. Уверена, мы будем продуктивно работать по всем ключевым направлениям и сферам жизни. Вместе развиваться, делиться опытом и наработанными практиками. Помогать нашей молодёжи открывать новые возможности для роста. Пусть наша совместная летопись продолжается новыми успехами, яркими победами и высокими достижениями.

После официальной церемонии посетили Сухумский «Парк Славы». Возложили цветы к мемориалу, посвященному погибшему народу в Абхазской Отечественной войне 1992-1993 годов, и к бюстам Министра обороны, вице-премьера правительства Республики Абхазия, Героя Абхазии, полковника ВС СССР, генерал-лейтенанта ВС Абхазии Султана Сосналиева и Генерал-лейтенанта, советского и абхазского военачальника, Героя Абхазии, участника войны между Абхазией и Грузией Сергея Дбара.