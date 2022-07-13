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Общество13 июля 2022 9:15

В Брянске на площади Ленина вручили ключи от дорожной техники и троллейбуса

Автопарк дорожного управления пополнили за 70 млн рублей
Марина АНТОНОВА
Фото: Татьяна Кулешова.

Фото: Татьяна Кулешова.

В Брянске на площади Ленина в среду, 13 июля, вручили ключи от дорожной техники и одного троллейбуса. Технику приобрели для нужд дорожного управления. Это 16 единиц - погрузчики для уборки тротуаров и площадей, пескоразбрызгиватели, экскаваторы. Одну комбинированную дорожную машину передали в горводоканал. Техника обошлась в 70 миллионов рублей.

К торжественной церемонии присоединилось и троллейбусное управление, которому вручили ключи от первого прибывшего в Брянск нового троллейбуса. Он выйдет на маршрут №14, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

36 машин, которые уже протогровали, должны были поступить в город до 1 июля. Но поставщик задерживается. Он просил городских чиновников не применять к нему санкций, но ему обещали выписать штрафы за каждый день просрочки.

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