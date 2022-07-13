Брянский губернатор сообщил о минометном обстреле Белой Березки

Фото: Александр Богомаз.

Брянский губернатор утром в среду, 13 июля, сообщил о минометном обстреле поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Накануне вечером на территорию населенного пункта со стороны Украины выпустили порядка 18 снарядов.

- Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет, - написал Александр Богомаз.

Поселок Белая Березка не первый раз подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших и погибших среди местных жителей не было ни разу. Однажды снаряды попали на кладбище. Разбитыми оказались несколько памятников.