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Происшествия13 июля 2022 6:25

Брянский губернатор сообщил о минометном обстреле Белой Березки

Вечером 12 июля со стороны Украины по поселку выпустили 18 снарядов
Марина АНТОНОВА
Фото: Александр Богомаз.

Фото: Александр Богомаз.

Брянский губернатор утром в среду, 13 июля, сообщил о минометном обстреле поселка Белая Березка в Трубчевском районе. Накануне вечером на территорию населенного пункта со стороны Украины выпустили порядка 18 снарядов.

- Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет, - написал Александр Богомаз.

Поселок Белая Березка не первый раз подвергается обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших и погибших среди местных жителей не было ни разу. Однажды снаряды попали на кладбище. Разбитыми оказались несколько памятников.

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