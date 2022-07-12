В Севском районе в 2023 году рекультивируют незаконную свалку почти в 4 гектара

Фото: департамент природных ресурсов Брянской области.

В Севском районе в 2023 году уберут незаконную свалку на площади 3,9 гектара. Она находится справа от дороги Севск - Доброводье в районе маслозавода. Придется вывезти почти 34 тысячи кубометров отходов.

На работы выделили 34,4 миллиона рублей из федерального бюджета, 2,2 млн рублей - из областного и 2,8 - из местного. Свалку рекультивируют в рамках регионального проекта "Чистая страна", сообщают в пресс-службе департамента экологии и природных ресурсов Брянской области.

Изначально запланировали ликвидацию свалки на 2024 год. Но работы удастся провести на год раньше. В итоге улучшится условия жизни 7350 человек.