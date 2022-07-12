В Брянске на Кургане Бессмертия отремонтируют старый асфальт

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в парке на Кургане Бессмертия начали ремонтировать пешеходные дорожки. На работы выделили 12 миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок пешеходные дорожки и установят освещение. Работы пройдут от летней эстрады до границы парка, в том числе и вокруг аттракционов.

Работы проводит дорожное управление. Дорожки парка давно разбиты и не видели ремонта много лет.

- Подрядчик уже демонтировал значительную часть старых бордюров, - рассказали 12 июля в пресс-службе горадминистрации. - Сегодня дорожники трудятся на центральной аллее — от летней эстрады до зеленого кольца. Здесь убрали старый асфальт и начали устанавливать новые бордюры.

На масштабный ремонт центрального парка сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.