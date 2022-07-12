В Брянске на подготовку школ к новому учебному году направят 528 млн рублей

Фото: школа №60.

В Брянске на подготовку школ и детских садов к новом учебному году направят 528 миллионов рублей. Почти половина денег - из федерального бюджета на капитальный ремонт трех школ. 242,3 миллиона рублей по программе выделяют на работы в школах №2, 5 и 60, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Из местных бюджетов 91,9 миллиона рублей пойдут на ремонт школьных кровель. Отремонтируют крыши в 15 школах и 20 детских садах, а также в доме творчества Володарского района. На шести объектах работы уже завершили.

В 30 образовательных учреждениях заменили окна. Остается отремонтировать еще 23. Оконные блоки меняют в 27 школах, 22 детских садах и 4 учреждениях допобразования. На это потратят 64,6 млн рублей.

В девяти детских садах отремонтируют бассейны - в трех работы завершили. 21,4 млн рублей пойдет на закупку учебников и книг для школьных библиотек. 4,9 млн рублей направят на подготовку к отопительному сезону. Больше 75 млн рублей истратят на противопожарную безопасность и антитеррористическую защищенность.

В конце июля стартует приемка детских садов. После нее начнут принимать к новому учебному году школы.