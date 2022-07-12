В Брянскэнерго завершаются работы по формированию третьего в области высокотехнологичного РЭС

Фото: ПАО «Россети Центр».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» на территории Брянской области реализует проекты цифровой трансформации распределительного электросетевого комплекса. В настоящее время энергокомпания ведет работы по формированию третьего в области высокотехнологичного района электрических сетей, он создается на базе Стародубского РЭС.

Проект реализуется в рамках выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Центр». Работы по трансформации в высокотехнологичное подразделение проходит в два этапа: в рамках первого (с февраля 2022 г по май 2022 г) – в полном объеме выполнена модернизация двенадцати ВЛ-10 кВ протяженностью 305,8 км с установкой 16-ти реклоузеров, 22-х разъединителей с ручным и моторным приводом.

В рамках второго этапа завершаются работы по техперевооружению пяти подстанций – в общей сложности будет выполнен ретрофит 10 линейных ячеек с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные и электромеханической релейной защиты выключателей на микропроцессорные устройства релейной защиты в 11 ячейках.

Полностью завершить работы по реализации проекта планируется в июле 2022 года. Ожидаемый эффект от функционирования Стародубского РЭС в обновленном виде – повышение надежности электроснабжения населения района, уменьшение недоотпуска электроэнергии, аварийных отключений и существенное снижение времени восстановления электроснабжения в случае их возникновения.

«Модернизация и обновление электросетевого комплекса региона – одна из важнейших задач, стоящих перед Брянскэнерго, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Внедрение новейшего оборудования и технологий, соответствующих современным стандартам, положительным образом скажется на работе энергооборудования и позволит повысить качество и надежность электроснабжения жителей региона».