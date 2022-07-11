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Общество11 июля 2022 14:30

В Брянске для остановок закупили 110 электронных табло

Стоимость контракта составила 4,9 млн рублей
Марина АНТОНОВА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске для остановок общественного транспорта закупили 110 электронных табло. Контракт на 4,9 миллиона рублей заключили в середине июня. По нему, табло должны поступить в Брянск до 1 августа.

Изначально планировали приобрести 100 табло в рамках инфраструктурного проекта по развитию транспорта. Часть денег на них выделили из городского бюджета, часть - по проекту. На каких именно остановках установить табло, решают в отделе по транспорту.

До этого электронные табло появились на 10 популярных остановках Брянска. Эксперимент оказался удачным - табло не разрисовали, не сломали. Пассажиры могут быстро узнать, когда придет нужный автобус или троллейбус. Табло синхронизировано с приложением "Умный транспорт".

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