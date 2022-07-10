Фото: "Кинцы Инфо".

В Брянском селе Великая Топаль прошел исторический бал. Яркое массовое событие состоялось в субботу, 9 июля. Об этом сообщает «Клинцы.Инфо».

Исторический бал открыл танец полонез. Также участники станцевали французскую кадриль, экосез, вальс на 6 шагах, мазурку, польку, и другое. Театрализованная программа состояла из бальных игр. Среди них котильоны, фанты, шарады.

Фото: "Клинцы.Инфо".

Цель проекта «Великая Топаль приглашает на бал» - вовлечь молодежь в занятия историческими бальными танцами, возрождение традиций российской бальной культуры, привлечение внимание к состоянию дворянских усадеб Брянщины.

Фото: "Клинцы.Инфо".

Также организаторы хотят привлечь внимание к нынешнему состоянию усадьбы графа Румянцева-Задунайского, чтобы придать новый импульс работе по сохранению этого уникального объекта культурного наследия России.