Профсоюз Брянскэнерго поздравил многодетных сотрудников филиала с Днем любви, семьи и верности

Фото: ПАО «Россети Центр».

Первичная профсоюзная организация филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» ко Дню семью, любви и верности оказала материальную помощь многодетным сотрудникам - членам профсоюза.

Подарок от профсоюза получили 42 сотрудника. В их семьях воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет включительно, либо обучающиеся по очной форме до достижения 23 лет. Всего в Брянскэнерго работают 59 многодетных сотрудников. От работодателя все многодетные работники ежемесячно получают доплату.

День любви, семьи и верности – не единственный повод, когда профсоюз энергопредприятия и работодатель поддерживают семьи сотрудников. Материальная помощь энергетикам в обязательном порядке оказывается: при заключении брака – в этом году семьи создали четверо сотрудников; работникам, чьи дети, закончили учебный год на «четыре» и «пять»; а также родителям школьников накануне Дня знаний. Существенную поддержку получают энергетики, в чьих семьях появился малыш, - единовременная выплата при рождении ребенка составляет тридцать тысяч рублей. В этом году в семьях сотрудников филиала родилось 26 детей.

Перечень этих и других жизненных ситуаций, предусматривающий оказание материальной помощи сотрудникам, определен документом, который заключен между работодателем и первичной профсоюзной организацией, - Коллективным договором, действующим в ПАО «Россети Центр».

«Мы с заботой и вниманием относимся к членам профсоюза, оказываем им материальную поддержку, если это необходимо; проводим различные мероприятия, в которых участвуют работники и члены их семей. Цель нашей работы – уделить внимание каждому члену профсоюза, сплотить коллектив, сохранить дух корпоративного единства энергетиков», - отмечает председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианна Проскоченко.

«Совместная социальная работа по поддержке сотрудников первичной профсоюзной организации и работодателя очень важна, - подчеркивает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Антон Герасимов. – Мероприятия, материальная помощь, другие предоставляемые гарантии и преимущества помогают создать в коллективе энергетиков комфортный микроклимат, положительным образом сказываются на настроении сотрудников, что в конечном итоге способствует достижению ими высоких результатов в производственной деятельности».