В брянских Белых Берегах заметили опасную детскую площадку

Фото:пресс-служба ОНФ по Брянской области, vk.com.

В брянском поселке Белые Берега на улице Ленина заметили опасную детскую площадку. На днях, катаясь на одной из горок, ребенок сильно ударился головой о бетонное основание. Об этом писали в местных пабликах, сообщают в пресс-службе ОНФ по Брянской области.

По правилам, на детской площадке тверже песка ничего быть не должно. Всю заливку строители должны надежно «спрятать» под слоем мягкого грунта, а после контролировать, чтобы она не появлялась.

На данной площадке за этим следить некому. В поселковой администрации пояснили, что городок принадлежит муниципалитету, но никакая обслуживающая организация за ним не закреплена. После травмы ребенка, выступ присыпали песком. Но ливни и сильный ветер могут вновь оголить бетон.

- Очень ждем пояснений от Брянской городской администрации, готовим письма, в том числе в прокуратуру, - говорят общественники.