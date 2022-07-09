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Общество9 июля 2022 12:18

В Брянской области 10 июля ожидают ливни, грозы и сильный ветер

В некоторых регионах прогнозируют град
Надежда ПЕТРУНИНА
Возможно обрушение ветхих конструкций и падение деревьев.

Возможно обрушение ветхих конструкций и падение деревьев.

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 10 июля ожидают ливни, грозы и сильный ветер. В некоторых регионах прогнозируют град. Ветер подует со скоростью 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к нарушению электроснабжения, ухудшению дорожных условий, нарушению в работе транспорта. Не исключены обрушения ветхих и слабоуерепленных конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев.

Жителей Брянщины просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.

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