Возможно обрушение ветхих конструкций и падение деревьев. Фото: Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 10 июля ожидают ливни, грозы и сильный ветер. В некоторых регионах прогнозируют град. Ветер подует со скоростью 20 метров в секунду. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может привести к нарушению электроснабжения, ухудшению дорожных условий, нарушению в работе транспорта. Не исключены обрушения ветхих и слабоуерепленных конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев.

Жителей Брянщины просят быть осторожными и соблюдать все необходимые меры безопасности.