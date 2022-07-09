В Брянской области на железнодорожных путях сработало взрывное устройство

В составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области, в Унечском районе, на железнодорожных путях на перегоне Робчик — Песчанка перед грузовым поездом сработало неустановленное взрывное устройство. Об этом 9 июля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В результате инцидента в составе повреждены стекла кабины машиниста, железнодорожные пути не повреждены, - написал глава региона.

Он уточнил, что пострадавших нет. На месте работают специализированные оперативные службы. Железная дорога, на которой сработало взрывное устройство, находится примерно в 53 километрах от границы с Черниговской областью Украины.

Напомним, накануне, 8 июля беспилотник ВСУ обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.