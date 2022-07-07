«Ростелеком» модернизировал видеонаблюдение за ЕГЭ в школах Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» обновил техническое оснащение для 277 школьных аудиторий в 34 пунктах приема экзаменов (ППЭ) Брянской области. Специалисты провайдера смонтировали и настроили 554 IP-камеры, подключив их к сетям передачи данных. Всего в период с 26 мая по 2 июля видеонаблюдение за ходом проведения единого государственного экзамена в регионе обеспечивали 946 цифровых камер.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях: «Наша компания с 2014 года организует видеоконтроль за ЕГЭ. Ежегодно мы совершенствуем систему наблюдения, обновляя оборудование и защиту софта от хакерских и вирусных атак. Раньше для работы использовались веб-камеры, подключенные к ноутбуку со специальным программным обеспечением. В этом году мы полностью оцифровали систему видеонаблюдения. Теперь все 50 пунктов приема экзаменов в Брянской области и региональный центр обработки информации оборудованы цифровыми IP-камерами. Технические сотрудники филиала заблаговременно проверили работоспособность системы в каждой из 473 экзаменационных аудиторий».

Виктор Ширяев, заместитель директора департамента образования и науки Брянской области:

«Видеонаблюдение — одна из мер по повышению объективности проведения ЕГЭ. Опыт показывает, что оно служит ценным инструментом при решении спорных моментов, возникающих в ходе проведения экзамена. В ряде случаев качество звука и изображения играют особую роль. Поэтому в регионе было принято решение о полном переводе системы видеоконтроля в цифровой формат. “Ростелеком” активно включился в этот процесс, выполнив все работы качественно и в срок».

Систему видеонаблюдения за ЕГЭ «Ростелеком» организует с использованием защищенных оптических каналов связи. Камеры, установленные в школьных аудиториях, обеспечивают необходимый угол обзора, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. При этом в поле зрения цифровых устройств не попадают заполненные бланки регистрации и ответы, в тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ. Все видеозаписи единого государственного экзамена хранятся в центре обработки данных «Ростелекома». В соответствии с требованием регионального контракта максимальный срок хранения данных этого года — до 1 января 2023 года.