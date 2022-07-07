Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Климово открыли новый корпус специальной школы-интерната. Событие произошло в среду, 6 июля. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в Телеграм – канале.

Строить школу-интернат начали в 2007 году, но в 2012 году строительство остановилось из-за прекращения действия мероприятий федеральной программы. Работы по строительству нового корпуса возобновили в сентябре 2019 года. Их финансировали полностью из бюджета области.

Здесь обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с особенностями здоровья. в школе обучаются и живут 62 ребенка из различных регионов области. Здесь для них есть все условия: современный медицинский блок, благоустроенная территория, есть возможность заниматься спортом на свежем воздухе.