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Происшествия7 июля 2022 6:10

В Севском районе ВСУ обстреляли село Некислица

Пострадавших нет, повреждена линия электропередач
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: vk.com.

Фото: vk.com.

В Севском районе ВСУ обстреляли село Некислица. Обстрел произвели вечером 6 июля. Жертв в пострадавших нет. На месте работали все оперативные службы.

Об этом сообщает в Телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

- В результате обстрела была частично повреждена линия электропередач, - пишет глава региона. – После завершения работы оперативных служб бригада электриков приступила к ее восстановлению.

Напомним, 5 июля обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Зерново в Севском районе. Зафиксировали 18 выстрелов. К счастью, пострадавших нет.

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