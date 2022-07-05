Филиалы "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" реализуют проекты уличного освещения на благо жителей регионов

Фото: ПАО "Россети Центр".

В 11 регионах зоны ответственности "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" реализуются проекты по организации наружного освещения. Благодаря их исполнению под контроль энергетиков дополнительно перейдут 90 тысяч светильников.

Один из крупнейших проектов – монтаж элементов сети наружного освещения областного центра - выполнит "Рязаньэнерго". Будет заменено и установлено более 15 тысяч светильников. В Курской области в зону обслуживания "Курскэнерго" войдут порядка 14 тысяч светоточек. Специалисты "Удмуртэнерго" завершили строительство второй очереди уличного освещения на восьми улицах нового жилого района "Орловское" в Ижевске, где проживает полторы тысячи человек. Филиал "Тверьэнерго" ведет работы в рамках госпрограммы "Развитие транспортного комплекса дорожного хозяйства Тверской области" в Торжокском районе. Сотрудники "Калугаэнерго" завершили работы в областном центре на улицах Тульская, Болдина, Суворова, а "Липецкэнерго" выполнил строительство линии наружного освещения на одной из центральных улиц села Подгорное Липецкого района.

«Мы активно развиваем направление дополнительных услуг, в частности – реализацию проектов по наружному освещению. При этом, за счет применения современных энергоэффективных технологий, мы не только улучшаем освещенность улиц, повышая комфорт и безопасность жителей, но и помогаем снизить затраты из местных бюджетов на оплату электроэнергии», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.