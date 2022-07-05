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Происшествия5 июля 2022 14:23

В брянских Клинцах полиция разыскивает троих напавших на военную часть мужчин

Одного злоумышленника удалось ранить
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В брянских Клинцах полиция разыскивает троих напавших на военную часть мужчин. Неизвестные 5 июля напали на военную часть. Местные жители слышали выстрелы из автоматов. Полиция брянской области разослала ориентировку на нападавших.

- МО МВД России «Клинцовский» разыскиваются трое неизвестных в масках, двое из них одеты в темно-красную одежду, один в черную одежду, которые совершили вооруженное нападение на войсковую часть…, — говорится в документе.

Правоохранители сообщили, что одного из нападавших удалось ранить.

Напомним, выстрелы в районе воинской части жители Клинцов услышали 5 июля в 4.15 утра.

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