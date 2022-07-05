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Об угрозе обстрела Брянской области предупредил депутат Госдумы Виктор Володацкий. Об этом сообщает ТАСС.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сообщил о том, что ВСУ продолжают возводить укрепрайоны и размещать там вооружение.
- И оно сможет стрелять по территориям российских городов - Белгородской, Брянской, Курской областям, - уточнил депутат.- Поэтому задача сегодня - сделать так, чтобы то оружие, которое поставляет Запад, было отодвинуто на то расстояние, чтобы оно не доставало до границы ЛНР и ДНР, и, естественно, России".
Утром, 5 июля, стало известно об обстреле поселка Зерново в Суземском районе Брянской области. Зафиксировали 18 выстрелов.