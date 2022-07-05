Украинские ВСУ обстреляли брянское село Зерново

Фото: "Наша Суземка",vk.com.

Утром, 5 июля, украинские ВСУ обстреляли село Зерново в Суземском районе. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в Телеграм-канале.

- Зафиксировали 18 выстрелов, - пишет глава региона. – Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Напомним, также утром 20 июня украинские ВСУ обстреляли приграничный поселок Суземка. Тогда пострадал один человек. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным по факту обстрела завести уголовное дело.