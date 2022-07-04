Игорь Маковский объявил победителей конкурса рисунков «Электробезопасность – глазами детей»

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский назвал победителей масштабного конкурса рисунков, в котором приняли участие более 500 детей сотрудников Обществ. Конкурс проводился в трех возрастных категориях. Среди самых маленьких, в группе от 3 до 6 лет победителями стали: • 1 место – Лузянин Ростислав из Удмуртской Республики; • 2 место – Архипова Ева из Нижегородской области; • 3 место – Акуличева Мелания из Москвы. В возрастной группе от 7 до 10 лет призовые места распределились следующим образом: • 1 место – Владислав Приходько из Рязанской области; • 2 место – Ветютнева Ксения из Смоленской области и Провоторова Варвара из Воронежской области; • 3 место – Сахаров Руслан из Брянской области. В возрастной группе от 11 до 14 лет ценными призами были отмечены за: • 1 место – Варанкина Марина из Кировской области; • 2 место – Борисова Дарья из Нижегородской области; • 3 место – Нопина Агата из Кировской области. По поручению главы энергокомпаний в регионах юных художников поздравили директора филиалов.

«Традиционный ежегодный конкурс рисунков, в котором участвуют дети сотрудников, в этом году вызвал беспрецедентный интерес. Важно то, что в процессе создания своих произведений юные художники не только раскрыли свой творческий потенциал, но и узнали полезную информацию о возможных рисках нахождения вблизи энергообъектов и при использовании электричества в домашних условиях. Конкурс положительно повлиял на распространение знаний о электробезопасности, а значит мы достигли своей цели. Благодарю всех ребят за участие и желаю дальнейших успехов в творчестве!» – подчеркнул Игорь Маковский.