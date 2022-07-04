Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянске на Кургане Бессмертия откроют выставку «Петр Великий». Экспозиция заработает 7 июля в 12.00в Центральном парке культуры и отдыха. Экспозицию под открытым небом посвятят 350-летию со дня рождения императора. Продлится она до 16 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Экспозиция расскажет о деятельности Петра Первого. Вниманию посетителей представят портреты царя, членов его семьи, сподвижников. Также можно будет увидеть автографа, ордена и медали. Оружия, памятники прикладного искусства из фондов исторического музея.

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