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Общество4 июля 2022 13:37

В Брянске на Кургане Бессмертия откроют выставку «Петр Великий»

Экспозиция будет работать с 7 июля до 16 августа
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Марина АНТОНОВА.

Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянске на Кургане Бессмертия откроют выставку «Петр Великий». Экспозиция заработает 7 июля в 12.00в Центральном парке культуры и отдыха. Экспозицию под открытым небом посвятят 350-летию со дня рождения императора. Продлится она до 16 августа. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Экспозиция расскажет о деятельности Петра Первого. Вниманию посетителей представят портреты царя, членов его семьи, сподвижников. Также можно будет увидеть автографа, ордена и медали. Оружия, памятники прикладного искусства из фондов исторического музея.

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