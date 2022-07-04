Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске для детей-сирот выделили 66 квартир. В понедельник, 4 июля, торжественно вручили ключи от квартир. В том числе их получили восемь парней и четыре девушки. Остальные ключи также передадут детям-сиротам. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Жилье детям-сиротам предоставили в новом доме в Бежицком районе по улице Алексея Толстого. Здесь есть все необходимое, для комфортной жизни – детский сад, игровые площадки, магазины, транспорт и природа.

Всего с 2015 по 2021 годы на предоставление жилья детям-сиротам направили около 2,3 миллиарда рублей. Из этой суммы лишь четвертая часть – средства федерального бюджета. За это время приобрели 1700 квартир.