Фото: "Брянская губерния".

Брянцам покажут фильм о первом руководителе области Александре Матвееве. 5 июля наш регион отмечает день своего образования. В 1944 году Президиум Верховного Совета СССР издал Указ о выделении брянского региона с центром в Брянске из Орловской области. Картину покажет телеканал «Брянская губерния».

В 1943 году Александр Павлович после освобождения Брянской области от немцев восстанавливал разрушенное хозяйство. Этому и посвящена кинокартина под названием «Александр Павлович Матвеев. Он служил народу». Она выйдет в эфир во вторник 5 июля в 18.10. Также в 19.15 ее покажет телеканал «Брянск24».

Александр Матвеев во время Великой Отечественной войны был первым секретарем Орловского обкома и горкома ВКП(б), был членом Военного совета Брянского фронта, начальником Брянского штаба партизанского движения, а 5 июля 1944 года возглавил Брянский обком и горком ВКП(б).

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