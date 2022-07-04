Сотрудники Брянскэнерго прошли переподготовку по программе «Электроэнергетические системы и сети»

Фото: ПАО «Россети Центр».

Группа представителей филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» завершила профессиональную переподготовку по программе «Электроэнергетические системы и сети». В торжественной обстановке энергетикам вручили дипломы.

Профессиональную подготовку работники Брянскэнерго проходили в филиале Национального Исследовательского университета «МЭИ» в городе Смоленске. В этот раз новые знания в области электроэнергетики получил 21 сотрудник.

Всего за все время плодотворного сотрудничества, сложившегося между энергопредприятием и учебным заведением около 15 лет назад, обучение прошли 135 энергетиков филиала.

Брянскэнерго также взаимодействует со смоленским представительством университета в рамках целевой подготовки кадров: выпускники школ по направлению от энергопредприятия обучаются по соответствующим специальностям очно. Таким образом в настоящее время высшее образование получают 14 будущих сотрудников филиала.

«В Брянскэнерго обучению сотрудников уделяется повышенное внимание, – подчеркивает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Профессиональная подготовка повышает уровень знаний и компетенций энергетиков и положительным образом влияет на обеспечение надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей Брянской области».