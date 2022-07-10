Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

Брянские поисковики отряда «Лиза Алерт» получили снего-болотоход. Вездеход «Лесник –М Север» по запросу региона передал АНО ЦППЛ. Об этом на свое странице ВКонтакте сообщают волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

Вездеход предназначен для перевозки людей и грузов по заболоченной местности и слабонесущим грунтам, льду рек и озер, пересеченной местности, а также преодоления водных преград.

Снего-болотоход не имеет передней подвески, а это делает его очень маневренным в лесу из-за небольшой ширины корпуса. За счет мягкости шин низкого давления на нем можно комфортно передвигаться со скоростью до 50 километров в час.

Несколько добровольцев брянского отряда «ЛизаАлерт» прошли специальное обучение по управлению вездеходом.

- С помощью снего-болотохода можно будет доставлять добровольцев в труднодоступные районы, либо проводить эвакуацию из мест, куда обычный транспорт не доберется в виду отсутствия дорог, - говорят в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Несколько добровольцев брянского отряда уже прошли специальное обучение по управлению вездеходом.