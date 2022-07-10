В Брянской области работники почты отмечают профессиональный праздник

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Каждый год во второе воскресенье июля в России свой профессиональный праздник отмечают работники почты. В 2022 году эта дата выпала на 10 июля.

Редакция «КП-Брянск» поздравляет всех работников почтовых отделений Брянской области с Днем российской почты! Примите наши искренние поздравления:

Пусть будет труд ваш благородный

Достойной платой награжден!

Коллеги, с Днем российской почты!

Удачи, счастья вам во всем!

Напомним, праздник День российской почты был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. А поводом для его учреждения послужило 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.

Ежегодно почтовики России принимают, а также обрабатывают и доставляют больше 2,5 миллиардов писем и около 140 миллионов посылок.

Примечательно, что в этом году исполнилось 240 лет со дня открытия первой почты в Брянске. Первая почта в городе появилась 23 января 1782 года, после образования Брянского уезда. Она находилась в частном доме на краю города у Трубчевской заставы (ныне — улица Красноармейская). Первым почтмейстером Брянска стал Лейба Черный. Имелось семь ямщиков, а в их распоряжении два десятка лошадей. Позднее на этом месте была построена Красная почтовая станция, получившая свое название из-за цвета кирпича. Через станцию поддерживалась связь с Трубчевском, Почепом и селами уездов. В 1868 году почтовая станция была объединена с телеграфной и стала располагаться на Московской улице (ныне — улица Калинина).