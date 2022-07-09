На месте работают военные и представители спецслужб. Фото: А. В. БОГОМАЗ, телеграм-канал.

В Брянской области 8 июля беспилотник ВСУ обстрелял пограничный пост и АЗС. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

Фото: А. В. БОГОМАЗ, телеграм-канал.

- Сегодня в воздушное пространство нашего региона дважды зашли беспилотники, - пишет губернатор. – Днем беспилотник обстрелял пограничный пост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. Гражданские объекты не пострадали. На АЗС есть повреждения кровли. Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия.

Фото: А. В. БОГОМАЗ, телеграм-канал.

А в районе трех часов дня в Карачевском районе ПВО Вооруженных сил РФ сбили беспилотный летательный аппарат.

- На месте работают военные и представители спецслужб, -пишет глава региона. – Пострадавших и разрушений нет.