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Происшествия3 июля 2022 9:20

Рядом с Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Их уничтожили на подлете к соседнему городу Курску
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Роман СТАРОВОЙТ, Tелеграм-канал.

Фото: Роман СТАРОВОЙТ, Tелеграм-канал.

Рядом с Брянской областью сбили два украинских беспилотника. В ночь на 3 июля они приблизились к соседнему городу Курску. Об этом в своем Tелеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Два летательных аппарата типа ТУ-141 «Стрижи» приблизились к Курску. Но нанести вред они не успели, так как были сбиты на подлете.

- Благодаря профессионализму расчетов российских средств противовоздушной обороны обошлось без пострадавших, - подчеркнул Роман Старовойт.

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