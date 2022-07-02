Энергетики России совместно с правительством Белгородской области направили гуманитарный конвой с крупной партией энергооборудования в Харьковскую область

Колонна из 10 автомобилей в сопровождении военной полиции и сотрудников Главного управления МЧС России по Белгородской области доставила 167 тонн гуманитарной помощи.

В составе груза – опоры и провода линий электропередачи, изоляторы, зажимы, высоковольтные вводы и другое энергооборудование, а также автозапчасти и 25 тонн трансформаторного масла. Оборудование и расходные материалы предназначены для восстановления нормальной схемы электроснабжения и проведения противоаварийных работ. К примеру, масло необходимо для восстановления трансформаторов на подстанциях в городах Изюм и Балаклея.

Фото: ПАО «Россети».

Гуманитарный груз поступил в распоряжение предприятий, отвечающих за электроснабжение Купянского, Изюмского и Балаклейского районов Харьковской области.

Напомним, в период с 21 мая по 10 июня текущего года в рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации энергетиками ПАО «Россети», в том числе белгородскими, был восстановлен исторический энергомост между системами электроснабжения Белгородской и Харьковской областей. Благодаря этому электроэнергией обеспечено 400 тыс. человек в Купянском, Волчанском, Боровском, Шевченковском, Изюмском, Балаклейском, Двуречанском, Великобурлукском, Печенежском и Дергачёвском районах.