Как власти Брянска убивают газетно-журнальную торговлю

По логике властей, предприниматели должны вложить в новый киоск не меньше полумиллиона руб­лей. Фото: Максим РЯБЦЕВ.

В середине июня Брянская городская администрация разродилась объявлением аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов, а попросту киосков или павильонов по торговле печатной продукцией. Дело, конечно, хорошее.

Тем более, по количеству таких киосков Брянск давно плетется в конце федерального списка. Но по не соответствующим реальности отчетам в Минкомсвязи у чиновников все в порядке. Эта подогнанная под норматив отчетность наглядно подтверждает абсолютное непонимание и игнорирование проблем распространения печатной продукции в регионе.

В документах на аукцион — требования к внешнему виду киосков. Все они красивые, удобные для продавцов и покупателей. По логике властей, предприниматели должны вложить в новый киоск не меньше полумиллиона рублей. То есть приобретение, установка и оснащение одного киоска обойдется минимум в 800–900 тысяч рублей. А если киосков, к примеру, 10? Получается неподъемная сумма для газетного бизнеса. И в итоге получить место в аренду всего лишь на пять лет. Вот так на деле выглядят предусмотренные «льготные условия для заключения договоров на право размещения киосков со специализацией «Печатная продукция». За это время такой дорогостоящий киоск с газетами и журналами даже не окупится.

Такие киоски разработали в горадминистрации, но устанавливать не собираются. Фото: Брянская городская администрация.

Это бюджетные деньги власти привыкли экономить — один пример с остановками общественного транспорта чего стоит. Они уродливые, неудобные, свою функцию не выполняют. Зато от предпринимателей можно требовать по максимуму, в том числе и киоск, встроенный в остановку.

В деятельности городской администрации — сплошной формализм и многолетнее выставление на торги заведомо нерентабельных участков для торговли газетами и журналами. А ведь существует областная программа «Поддержка и развитие системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов в Брянской области» от 3 августа 2020 года. Она начала действовать в тяжелое ковидное время. В ней, в частности, прописано «Оказание содействия в развитии специализированного формата торговли по распространению печатной продукции на общественных пространствах (торговых улицах) муниципальных образований Брянской области». Программе скоро два года, но никакого содействия от властей г. Брянска не наблюдается.

Ярким примером отношения городских властей к распространению печатной продукции является их реакция на пожар в крупнейшем предприятии данной отрасли в регионе ООО «Брянсксоюзпечать» в июне 2020 года. В результате пожара сгорел офис предприятия вместе со всем оборудованием, существенно пострадали склады предприятия. Увы, городские власти не только не помогли с помещением, хотя бы временно, но даже не выразили минимального формального сожаления и сочувствия. Но, как говорится, все это лирика.

Киоск на площади Партизан. Фото: Максим РЯБЦЕВ.

Давайте посмотрим, как выглядят киоски некоторых распространителей и чем они торгуют.

Как видите, такой своеобразный вид имеют объекты. И что-то не слышно от городских властей речей о важности архитектурного облика города. Под таким предлогом в свое время демонтировали множество киосков. А, между тем, эти объекты стоят в центральных частях города (площадь Партизан, площадь Воинской славы, площадь ДК железнодорожников). Но, по всей видимости, грозному муниципальному контролю годами нет никакого дела до таких «мелочей». Как, впрочем, и до ассортимента в этих торговых точках, в которых явно меньше 50% печатной продукции. Зато в наличии есть спирт (см. фото) и прочие такие же «жизненно важные» продукты. А сколько было потрачено сил 15 лет назад, чтобы убрать все эти «боярышники» из ассортимента киосков печати. Но, судя по всему, нынешним городским властям абсолютно безразлично, чем будут торговать в псевдокиосках печати. Единичные рейды с обнаружением в подобных киосках пива, безакцизных сигарет далеко в прошлом. Да и эффекта, как видно, они не принесли. Вот такая она, поддержка печатных СМИ и их распространения, а вернее, полное отсутствие ее со стороны властей города Брянска.

Максим РЯБЦЕВ