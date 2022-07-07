Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2022 22:00

В брянском Сураже строят мост за 600 миллионов рублей

Объект возводят через реку Ипуть
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Сураже строят мост за 600 миллионов рублей. Строители уже расчистили территорию и забили пробные сваи. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Телеграм-канале.

Мост возведут через реку Ипуть. Он позволит снизить нагрузку на город от движения большегрузов. Объект позволит грузовым машинам ехать прямо к фабрике «Пролетарий», минуя город.

За последние семь лет в регионе отремонтировали 3 тысячи 589 километров дорог и 6 мостов. В прошлом году дорожный фонд составил 7,5 миллиарда рублей. В этом – 10,7 миллиарда рублей. Из них 7,7миллиарда - средства областного бюджета, плюс средства по инфраструктурным кредитам на мост в Сураже и дорожную сеть по улице Флотской.

КАРТИНА ДНЯ