Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В брянском Сураже строят мост за 600 миллионов рублей. Строители уже расчистили территорию и забили пробные сваи. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз в Телеграм-канале.

Мост возведут через реку Ипуть. Он позволит снизить нагрузку на город от движения большегрузов. Объект позволит грузовым машинам ехать прямо к фабрике «Пролетарий», минуя город.

За последние семь лет в регионе отремонтировали 3 тысячи 589 километров дорог и 6 мостов. В прошлом году дорожный фонд составил 7,5 миллиарда рублей. В этом – 10,7 миллиарда рублей. Из них 7,7миллиарда - средства областного бюджета, плюс средства по инфраструктурным кредитам на мост в Сураже и дорожную сеть по улице Флотской.