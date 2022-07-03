Брянская мастерица изготовила куклы бабушки с флагом и мальчика Леши

Фото: Ксения СОКОЛОВА, vk.com.

Жительница брянского Новозыбкова Ксения Соколова своими руками изготовила символических кукол. Это - легендарная бабушка с советским флагом и встречающий военных мальчик Лешу. Их фотографии она выложила на своей страничке в соцсети.

История этих персонажей на слуху у многих жителей России. Они никого не оставили равнодушными. Также и нашу землячку из Новозыбкова.

- Спасибо огромное, мне безумно приятно, что мои работы оценили, - написала Ксения. - И они смогли оставить след в сердцах многих.