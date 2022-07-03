Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 июля 2022 14:26

Брянская мастерица изготовила куклы бабушки с флагом и мальчика Леши

Фотографии Ксения Соколова опубликовала в соцсети
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Ксения СОКОЛОВА, vk.com.

Фото: Ксения СОКОЛОВА, vk.com.

Жительница брянского Новозыбкова Ксения Соколова своими руками изготовила символических кукол. Это - легендарная бабушка с советским флагом и встречающий военных мальчик Лешу. Их фотографии она выложила на своей страничке в соцсети.

История этих персонажей на слуху у многих жителей России. Они никого не оставили равнодушными. Также и нашу землячку из Новозыбкова.

- Спасибо огромное, мне безумно приятно, что мои работы оценили, - написала Ксения. - И они смогли оставить след в сердцах многих.

КАРТИНА ДНЯ