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Общество3 июля 2022 9:51

В брянской Туреевке открыли стелу «Слава Села»

Памятник символизирует труд, совесть и воинскую доблесть
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Ирина Марченкова / «Брянская учительская газета».

Фото: Ирина Марченкова / «Брянская учительская газета».

В Дубровском районе, в деревне Туреевка, открыли стелу «Слава Села». Событие произошло 2 июля, сообщает «Брянская учительская газета».

Памятник представляет собой стилизованные колосья, символизирующие труд, совесть, честь и воинскую доблесть. Здесь же – фотографии прославивших деревню уроженцев.

На открытии присутствовали учащиеся дубровских школ. Ребята также представили вниманию собравшихся результаты исследовательских работ, посвященные населенным пунктам, исчезнувшим с карты Дубровского района.

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