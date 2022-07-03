В брянской Туреевке открыли стелу «Слава Села»

Фото: Ирина Марченкова / «Брянская учительская газета».

В Дубровском районе, в деревне Туреевка, открыли стелу «Слава Села». Событие произошло 2 июля, сообщает «Брянская учительская газета».

Памятник представляет собой стилизованные колосья, символизирующие труд, совесть, честь и воинскую доблесть. Здесь же – фотографии прославивших деревню уроженцев.

На открытии присутствовали учащиеся дубровских школ. Ребята также представили вниманию собравшихся результаты исследовательских работ, посвященные населенным пунктам, исчезнувшим с карты Дубровского района.