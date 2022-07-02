В брянских Клинцах простились с погибшим во время спецоперации на Украине Михаилом Якубовичем

Михаила Якубовича с воинскими почестями похоронили на кладбище поселка Банный в Клинцах. Фото: "Клинцы.Инфо".

В брянских Клинцах 2 июля простились с погибшим во время спецоперации на Украине Михаилом Якубовичем. Жизнь 41-летнего военнослужащего оборвалась 21 июня при выполнении боевых задач. Траурная церемония прошла в Храме во имя Святого Благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает издание «Клинцы.Инфо».

Михаил Александрович родился 3 января 1981 года в селе Макаричи Красногорского района. В 1998 оду закончил местную школу. С мая 1999-го по ноябрь 2000-го служил в Молдове в составе Миротворческих сил. С 2005 по 2008 год учился в Брянском филиале Московского университета МВД РФ, по окончании которого ему была присвоена квалификация юрист по специальности «Правоохранительная деятельность». С апреля 2002 года по ноябрь 2018 года служил в МВД РФ.

Михаил Якубович неоднократно бывал в служебных командировках и выполнял служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе. 23 раза его поощряли медалью МВД России «За отличие в службе» 2,3 степени. 28 мая 2022 года он заключил контракт для прохождения военной службы в войсковой части 12721 города Клинцы Брянской области на должность старшего водителя минометного взвода минометной батареи.

Михаила Якубовича с воинскими почестями похоронили на кладбище поселка Банный в Клинцах.