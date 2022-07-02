На дорогах Брянщины появились делиниаторы

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

На дорогах Брянской области устанавливают делиниаторы. Это - искусственные бордюры, которые используются как дорожная разметка и разделитель полос движения. Данные направляющие устройства необходимы для предотвращения выезда машин на полосу встречного движения. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Инженерные сооружения уже действуют на двух участках дороги А-240 Брянск – Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия в Выгоничском (36-37 километры) и Почепском (57 километр) районах и на 213 километре дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск - граница с Республикой Белоруссия в Дубровском районе.