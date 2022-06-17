Интервью генерального директора ПАО "Россети Центр" Игоря Маковского на радио "Коммерсантъ FM"

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор ПАО «Россети Центр», управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье», Игорь Маковский — в интервью “Ъ FM”.

Что нужно сделать, чтобы обеспечить бесперебойную работу электросетей в приграничных с Украиной регионах? Часто ли приходится ремонтировать электрообъекты из-за обстрелов? И как поддержать сотрудников, работающих в таких условиях? На эти вопросы в рамках ПМЭФ Дмитрию Дризе ответил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» — Игорь Маковский.

— Ваша компания находится не в простом регионе сейчас, в приграничном. Есть ли какая-то угроза, исходящая с территории сопредельного государства? И принимаются ли в связи этим меры?

— Протяженность границы четырех субъектов Российской Федерации, которые входят в зону нашей оперативной ответственности, составляет почти 1 300 км. И на этой приграничной территории у нас ведут деятельность 26 первичных подразделений, районов электрических сетей, более 2,5 тыс. сотрудников. И от качества их работы зависит энергоснабжение 720 тыс. жителей страны. 24 февраля своим решением «Россети Центр» ввели режим повышенной готовности в четырех филиалах.

— Что это означает?

— Это круглосуточное дежурство всех бригад, постоянная готовность в течение 10 минут выехать по любым событиям и устранить нарушение в линии электропередач. Четыре субъекта: Курск, Брянск, Воронеж и Белгородская область. По сути, с этого же времени у нас начал работать оперативный штаб под моим руководством. Мы приняли ряд решений, которые были направлены на обеспечение безопасного труда наших сотрудников, исходя из той новой обстановки, в которой нам пришлось и приходится работать до сих пор.

В первую очередь мы повысили уровень взаимодействия с оперативными штабами в регионах, муниципальных образованиях, с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии. Мы отменили все плановые работы на приграничной территории, а это на сегодняшний день 15 км до границы с Украиной. Помимо этого, мы обеспечили и распределили специальную бронированную технику. Наши белгородский, курский филиалы и оперативно-выездные бригады пользуются ей до сих пор. Отдельно снабдили экипировкой — бронежилеты, спецодежда, защитные каски. Ограничили въезд и усилили пропускной режим, выставили охрану в лице действующих сотрудников Росгвардии с полным боекомплектом, с полным вооружением. Также ряд мер мы предприняли и по нашим сетевым объектам, от которых зависит именно энергоснабжение, в том числе категорированных потребителей в этом районе.

— Самый главный вопрос: ваши объекты попадают под обстрелы?

— К сожалению. Прилеты у нас постоянные с самого начала специальной военной операции. Мы ведем мониторинг оперативной обстановки, учет таких инцидентов. На сегодняшний день их 109, они связаны с огневым воздействием, в том числе на энергетические сети.

— То есть прицельно бьют по объектам?

— Разные инциденты происходят. Бывают случайные, бывают специальные, в том числе диверсионные акты уже имели место. Мы оперативно выезжаем, зачастую приезжаем одними из первых или совместно с коллегами из Росгвардии, МЧС, административными властями.

— А бывают перебои с электроснабжением? Вам не приходится корректировать ваши производственные программы?

— Это новые условия, в которых мы работаем, и, конечно, программы и планы, которые мы строили на 2022 год, не учитывали эти новые события. Но все те мероприятия, которые влияют на надежность энергоснабжения, в том числе в отопительный сезон, к которому мы готовимся, мы, безусловно, выполняем. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что мы и этот отопительный сезон в этих условиях пройдем безаварийно во всех четырех субъектах.

— Как вы обеспечиваете социальную поддержку сотрудников, которые работают в таких сложных условиях?

— От морального состояния, от боевого духа, настроения сотрудников наших районов электрических сетей зависит в целом надежность эксплуатации электросетевого комплекса. Одним из основных факторов здесь является гарантия полной защищенности наших сотрудников, какие бы обстоятельства их ни настигли. Мы приняли решение и дополнительно к заработной плате выплачиваем всем сотрудникам, которые ведут работу в особых условиях, 10 тыс. руб. на руки. Второе, что мы сделали, — приравняли расчет исчисления стажа работников из формулы 1:2. Каждый отработанный день приравнивается к двум. Это имеет значение, поскольку у нас также в рамках коллективного договора существует обязательство по выплатам за стаж работы. И третье, немаловажное, — в случае ранения или гибели наших сотрудников при выполнении служебных обязанностей на приграничных территориях компания выплатит семье 3 млн руб. за ранение и 5 млн руб. в случае гибели нашего сотрудника. По сути, сегодня статус электромонтера приравнен к статусу военнослужащего. Я считаю, это важно. И сегодня это позволяет в том числе держать уровень боевого духа на достаточно высокой планке.