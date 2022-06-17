«Ростелеком» расширил оптическую сеть в отдаленных районах Брянщины

Фото: ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» завершил очередной этап строительства сети по технологии GPON («оптика в дом») в Брянской области. Интернет на скорости до 100 Мбит/сек и все цифровые сервисы провайдера стали доступны жителям почти тысячи домохозяйств в городах Клинцы и Сураж, а также в селе Замишево. Для этого специалисты компании проложили около 20 километров оптоволокна и произвели монтаж коммуникационного оборудования.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Создание цифровой инфраструктуры в регионе — наша ключевая задача. Особенно важным видится расширение охвата сетью GPON удаленных от областного центра населенных пунктов. Только с начала года мы проложили оптоволокно в 18 сёл и поселков региона. Высокоскоростной интернет значительно повышает качество жизни на селе, открывая жителям доступ ко всему многообразию современных онлайн-сервисов: от получения госуслуг до подключения систем умного дома».

Любовь Заболонкова, жительница села Замишево Новозыбковского района Брянской области:

«На нашей улице жители давно мечтали о скоростном доступе в интернет. Когда появилась возможность подключиться к “Ростелекому”, мои домочадцы очень обрадовались. Выбрали выгодное пакетное предложение, включающее доступ в Сеть и платформу Wink. Теперь у нас внуки не делят телевизор, а смотрят любимые фильмы и передачи каждый на своем гаджете».

Тариф «Технологии развлечения» включает в себя домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и сервисы видеоплатформы Wink. В рамках пакета абоненту доступно 175 телеканалов для ТВ-просмотра, а также коллекция онлайн-кинотеатра из 25 000 фильмов и сериалов.

Подать заявку на подключение услуг «Ростелекома», получить дополнительную информацию о сервисах и тарифах можно на сайте компании и по телефону 8 800 301 38 30.