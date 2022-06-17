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Общество17 июня 2022 7:34

Брянское училище олимпийского резерва посетил Александр Большунов

Олимпийский чемпион встретился с преподавателями и студентами
Надежда ПЕТРУНИНА
Всем желающим Александр Большунов дал автографы на память. Фото: Брянское ГУОР, vk.com.

Всем желающим Александр Большунов дал автографы на память. Фото: Брянское ГУОР, vk.com.

Брянское государственное училище олимпийского резерва посетил выпускник, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, победитель тур-Де-ски, обладатель Большого хрустального глобуса, Александр Большунов. Об этом сообщили в группе училища ВКонтакте.

Александр встретился с преподавателями и студентами. Коллектив училища поздравил спортсмена с победами. Олимпийский чемпион в книге почетных гостей оставил свои пожеланию преподавателям и студентам.

Всем желающим Александр Большунов дал автографы на память.

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