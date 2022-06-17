Интервью с председателем Арбитражного суда Брянской области Евгением Егоровым в преддверии Х Всероссийского съезда судей

Фото: Арбитражный суд Брянской области.

Евгений Иванович, расскажите, что это за событие – Всероссийский съезд судей, и почему съезд, который состоится в текущем году, и делегатом которого вы являетесь, столь важен для всего судейского сообщества?

– Всероссийский съезд судей – это знаковое мероприятие, которое раз в четыре года собирает делегатов из числа судей всех субъектов Российской Федерации. Это большая дискуссионная площадка, в рамках которой осуществляются условия для эффективной работы судебной системы. На заседаниях съездов принимались такие важные решения, как создание Совета судей, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, избрание Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Именно на съездах принимались сначала Кодекс чести судьи, а затем и Кодекс судейской этики, велась плодотворная работа по осуществлению судебной реформы, намечались приоритетные цели и задачи развития судебной системы. Съезд, который состоится в этом году, важен по ряду причин. Во-первых, это десятый, юбилейный съезд, а подобные даты всегда способствуют как подведению итогов работы за весьма продолжительный период, так и дают толчок для дальнейшего движения вперед, выработке новых решений и претворения их в жизнь. Во-вторых, учитывая значимость события, в этом году впервые в истории для представителей судейского сообщества и средств массовой информации будет организована онлайн-трансляция Х Всероссийского съезда судей. В-третьих, это возможность личного общения делегатов съезда, выбор нового состава Высшей квалификационной коллегии судей, Совета судей Российской Федерации, Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Это будет ваш первый съезд?

– Нет. Я был делегатом прошлого, IХ съезда судей, на котором, в частности, были поставлены такие задачи, как создание самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, повышение качества и доступности правосудия. В настоящее время такие суды созданы и функционируют, проводится работа по обеспечению удаленного доступа к рассмотрению дел – это и видеоконференцсвязь, и онлайн-заседания. В предшествующие годы вся судебная система столкнулась с вызовом, брошенным пандемией COVID-19. Подключение Арбитражного суда Брянской области к сервису «Онлайн-заседание» в информационной системе «Картотека арбитражных дел» состоялось 8 мая 2020 года, первое ходатайство на участие в таком заседании было подано уже 9 мая посредством электронного сервиса «Мой арбитр», а 13 мая 2020 года Арбитражный суд Брянской области впервые в своей истории провел заседание в онлайн-режиме. Дистанционный формат позволил правосудию оставаться доступным даже в такой сложной эпидемиологической обстановке.

Евгений Иванович, расскажите о профессии судьи. Какие моменты в работе судьи вызывают наиболее положительные или, наоборот, отрицательные эмоции?

– Профессия судьи является вершиной карьеры юриста, поскольку только судья принимает решение в виде судебного акта, который вступает в законную силу. В связи с этим на судью возлагается огромный груз ответственности в виде моральных и нравственных переживаний. Как правило, в суде встречаются стороны, которые не смогли достичь компромисса между собой. В связи с этим нередко одна из сторон остается недовольна принятым судебным решением. Это недовольство выражается как посредством подачи жалобы в суд вышестоящей инстанции, так и его обсуждением за стенами суда в кругу своих знакомых.

Если говорить о положительных эмоциях, то наибольшее удовлетворение судья получает тогда, когда его решение вступает в законную силу без изменений.

В отношении отрицательных эмоций могу сказать следующее – судья лишен права на их выражение где бы то ни было.

А как вы сами пришли в профессию?

– Не сразу, хотя стать юристом мечтал с детства. Помню, по телевизору увидел выступление следователя по особо важным делам, в котором он очень грамотно излагал свои мысли по одному из дел. И мне захотелось быть на него похожим. Однако вышло так, что после окончания школы я поступил в Брянский технологический институт на строительный факультет, который окончил в 1984 году. Работал мастером на стройках, потом поступил на военную службу. В ходе службы я осуществил свою мечту и поступил во Всесоюзный юридический заочный институт, который окончил в 1995 году после полного курса обучения, к этому времени институт был переименован в Московскую государственную юридическую академию. А непосредственно юридической работой я занялся в 1992 году в налоговых органах. В 2001 году я был назначен судьей Федерального арбитражного суда Центрального округа, в 2018 году – председателем Арбитражного суда Брянской области.

Получается, у вас два высших образования. Скажите, где учиться труднее – в техническом или юридическом вузе?

– В технический вуз я поступил сразу после школы, имея базовые школьные знания, и учиться было не сложно, а преподавательский коллектив БТИ смог увлечь учебой в институте. Учась в юридическом вузе, я уже обладал определенным багажом знаний высшей школы и некоторым жизненным опытом, поэтому трудностей также не испытывал. Учиться было интересно, поскольку преподавали у нас, как правило, юристы с ученой степенью, которые прежде работали либо следователями, либо прокурорами, а некоторые совмещали преподавание с адвокатской практикой или работой в Верховном Суде Российской Федерации.

Карьеру судьи вы начинали судьей кассационного суда, а сейчас председатель суда первой инстанции. Были ли трудности, связанные со сменой инстанций и должностных обязанностей?

– Если говорить о суде кассационной инстанции, в котором я проработал длительное время, то там существует своя специфика при рассмотрении дел. Суд рассматривает жалобы на решения судов нижестоящих инстанций – суда субъекта и суда апелляционной инстанции. Материалы дела уже сформированы, и суд оценивает доводы жалобы и правильность применения судами норм материального и процессуального права. В суде же первой инстанции судья определяет круг лиц, участвующих в деле, и нормы права, которые подлежат применению по делу. Поэтому сравнивать работу судей кассационной и первой инстанций нельзя, исходя из их конкретных полномочий.

Если говорить о должностных обязанностях председателя суда, то, во-первых, необходимо усвоить, что председатель суда не является руководителем судей. Судья независим и подчиняется только закону. Во-вторых, на председателе суда лежит обязанность создать условия для того, чтобы судья смог на основе норм права в установленный срок рассмотреть дело по существу и вынести законный судебный акт. В-третьих, председатель суда должен оградить судей от негативного давления.

В рамках организации беспристрастного судебного процесса Арбитражный суд Брянской области произвел капитальный ремонт нового четырехэтажного здания, которое непосредственно примыкает к существующему зданию суда. В новом здании открыты тридцать залов судебных заседаний, рекреационные зоны в местах ожидания лиц, участвующих в деле, что исключает возможность рассмотрения дел в кабинетах судей и нахождения посторонних в служебной зоне.

А по каким параметрам определяется качество работы судьи? Как вы понимаете, что один судья (условно) работает лучше, а другой – хуже?

– В судебной системе каждый квартал принято подводить статистические итоги, среди которых показатели количества дел и заявлений, рассмотренных судьей, а также количество судебных актов, отмененных судами вышестоящих инстанций. Между этими показателями выводится процентное соотношение. Эти данные учитываются при присвоении очередного квалификационного класса или очередной аттестации по предельному квалификационному классу, рассматриваются квалификационной коллегией судей при рассмотрении заявлений о рекомендации на вышестоящую должность.

В то же время с большой долей условности можно говорить о том, что процент отмененных судебных актов свидетельствует о качестве работы судьи, так как нередки случаи, когда судебная практика меняется в связи с иным толкованием норм права Верховным Судом Российской Федерации или Конституционным Судом Российской Федерации. Это является основанием для отмены или изменения судебного акта суда первой инстанции, который руководствовался ранее сложившейся судебной практикой. Поэтому всегда к показателям отмен нужно подходить индивидуально.

Евгений Иванович, у меня вопрос как у представителя редакции СМИ. Открытость правосудия – что это? Есть у этой открытости пределы, и какие?

– Открытость правосудия – это возможность участия в судебном процессе всех заинтересованных лиц либо в качестве участника процесса, либо в качестве зрителя. Это возможность с помощью электронного сервиса ознакомиться с судебными актами по конкретному делу, возможность ведения аудиозаписи судебного заседания.

Что касается пределов этой открытости – да, они существуют. Фото- и видеосъемка на судебном заседании возможна лишь с разрешения председательствующего судьи. А на закрытое судебное заседание не допускаются лица, не являющиеся участниками процесса.

И в завершение нашей беседы, если вы не против, несколько экспресс-вопросов.

С чего начинается ваше рабочее утро?

– С обработки корреспонденции, которую не удалось рассмотреть накануне. По определенным дням провожу оперативные совещания с руководителями судебных коллегий и начальниками отделов.

Под каким девизом вы идете по жизни?

– Девиз простой: «Делай, что должно, и свершится, чему суждено».

Что, по вашему мнению, из созданного человечеством за весь период его существования самое удивительное и замечательное?

– Применительно к юриспруденции – письменность. С помощью письменных знаков люди общаются между собой, находят взаимопонимание…, а если не находят, то обращаются в суд посредством подачи искового заявления.

И, наконец, какой, с вашей точки зрения, основной показатель доверия граждан к работе судебной системы?

– Доверие к судебной системе самым тесным образом связано с отношением общества к институтам государства. Учитывая, что судебная власть является особой ветвью государственного устройства, необходимо учитывать, что граждане относятся к судебной системе так же, как и ко всем институтам государства. А доверие в целом к судебной системе основывается на применении каждым конкретным судьей тех или иных нормативных предписаний, а также стабильности правовой системы.

Евгений Иванович, спасибо за интересную беседу.