ВТБ и правительство Ленинградской области договорилась о проработке транспортных проектов

Фото: ВТБ.

Правительство Ленинградской области и ВТБ подписали соглашение о совместной подготовке к реализации дорожно-транспортных проектов. Подписи в документе поставили губернатор региона Александр Юрьевич Дрозденко и президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

В планах − создание трамвайных линий от Санкт-Петербурга до Новосаратовки и Всеволожска, а также строительство пятого и шестого этапов Широтной магистрали скоростного движения.

«Транспортно-логистический комплекс Ленинградской области находится в постоянном развитии: строятся новые трассы, развязки, открываются маршруты в агломерационной зоне. Нам важно, чтобы транспортная система работала четко и удобно – и для пассажиров общественного транспорта, и для грузовых перевозок. Сегодня мы подписываем соглашение с крупнейшим инвестором в инфраструктуру России, опыт ВТБ важен для реализации дорожно-транспортных проектов», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Без развития транспортной инфраструктуры невозможен экономический рост. Группа ВТБ всегда поддерживала социально значимые проекты Северо-Западного федерального округа, а общий объем наших инвестиций в них превысит 100 млрд рублей. Кроме того, ВТБ обладает богатым опытом участия в реализации масштабных ГЧП-проектов, качественной экспертизой, возможностью поиска новых разработок и технологий – этими компетенциями мы будем делиться с регионом, способствуя его дальнейшему развитию», – сказал президент – председатель правления банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин.

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