АСИ и «Россети Центр» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ПАО «Россети Центр».

Сегодня, 16 июня 2022 года, на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение направлено на формирование мер поддержки устойчивого экономического и социального развития регионов путем дальнейшей реализации программы промышленного туризма на их территориях.

«Главным предметом соглашения является партнерство в сфере промышленного туризма и внедрения разработанных АСИ решений, которые позволяют предприятиям сформировать политику открытости, создать новые профориентационные программы и востребованные туристические продукты», – подчеркнула Светлана Чупшева.

Напомним, ПАО «Россети Центр» с августа прошлого года участвует в Акселерационной программе по развитию промышленного туризма, организованной АСИ. На сегодняшний день экскурсионные туры уже проводятся на энергообъектах филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» «Калугаэнерго», «Курскэнерго» и «Нижновэнерго». На экскурсиях гостей знакомят с процессом генерации электроэнергии, работой электрообъектов и профессией электроэнергетика.

Подписанное главами организаций соглашение – следующий шаг в сотрудничестве. Целью реализации новых совместных проектов станет повышение конкурентоспособности отечественных промышленных брендов, создание эффективной системы профориентации для школьников и студентов, а также выстраивание отраслевых связей между специалистами российских предприятий.

«В рамках взаимодействия с АСИ мы уже ввели программу промышленного туризма в повестку нашей повседневной работы. Такой вид деятельности сегодня становится важным элементом социально-экономического развития регионов, способствует повышению их инвестиционной привлекательности, при этом помогает эффективнее решать задачу по выстраиванию имиджа компании и поиску новых каналов общения с потребителями», – отметил после подписания соглашения Игорь Маковский.