Губернатор Александр Богомаз: Брянскую область могли обстрелять ракетой "Точка-У"

Александр Богомаз днем 14 июня побывал на месте происшествия. Фото: Александр Богомаз.

Село Займище в Брянской области могли обстрелять ракетой "Точка-У". Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в эфире телеканала "Россия 24". Ракета взорвалась в огороде одного из частных домов.

- Было утро, восемь часов утра, многие находились дома, - отметил губернатор.

Следователи завели уголовное дело по факту обстрела Брянской области со стороны Украины по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору".

- В результате атаки шестеро мирных жителей получили осколочные ранения, - говорят в пресс-службе СКР. - Повреждены четыре частных домовладения.

Ракета прилетела в село Займище, которое относится к городу Клинцы, в начале девятого утра 14 июня. Губернатор сообщил, что различные повреждения получили порядка 50 домов. Комиссия оценит ущерб, жители могут рассчитывать на компенсацию.